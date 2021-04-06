Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Masumlar Apartmanı'ın 29. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeleriçin sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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