Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 27. bölüm izle, son (27) bölüm full izle!

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MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 28. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 27. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 28. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı 27. bölümü izlemek için tıklayınız!

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.