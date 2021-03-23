Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 27. bölüm tek parça full izle!

Salı akşamlarını sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 27. bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı Ezgi Mola! Farah Zeynep Abdullah! Masumlar Apartmanı Naci!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.