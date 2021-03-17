Masumlar Apartmanı 26. bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 26. bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı İnci!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamları saat 20.00'da TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.