Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar apartmanı hd izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor
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Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar apartmanı hd izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor

10.03.2021 03:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 03:35
Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar apartmanı hd izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor

TRT1 kanalında ekranlara gelen Masumlar apartmanı son bölümüyle beğeni toplamaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar apartmanı hd izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Birbirinden farklı karakterlerle ve güçlü kadrosuyla Masumlar Apartmanı Salı günü ekranlara geldi. Peki, Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar apartmanı hd izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar apartmanı hd izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı izle! Masumlar apartmanı hd izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı İstanbul'un otantik semtlerinden biri olan Balat ve Beyoğlu'nda çekiliyor. Masumlar Apartmanının çekildiği apartman ise Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

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