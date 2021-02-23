Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 23. bölüm izle - full izle!

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MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 23. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Naci'nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur.

İnci'nin ise Naci'nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han'ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan'ın künyesini bulması, bir yandan da Naci'ye olanlar İnci'yi allak bullak etmiştir. Han ise İnci'yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci'nin şüphelerini iyice artırır.Esra'nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben'in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı dizisinin 23. Bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.