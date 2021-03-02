Masumlar Apartmanı 24. Bölüm fragmanı full HD izle! Masumlar Apartmanı 24. Bölüm full HD izle! 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 24. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziseverler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!