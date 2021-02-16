Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Masumlar Apartmanı 22. bölüm izle full izle!

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MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 22. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 22. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı 23. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir.

Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler.

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MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?