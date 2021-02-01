Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 Masumlar Apartmanı 19. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı dizisinin 19. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT1'in her hafta ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Masumlar Apartmanı 19. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. 26 Ocak Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 19. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 20. bölüm tamamı izle! TRT 1 ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 20. bölüm seyret! Masumlar Apartmanı 20. bölüm tek parça izle! Masumlar Apartmanı 26 Ocak 2021 son bölüm izle. 26 Ocak 2021 Salı Masumlar Apartmanı son bölüm izle. Masumlar Apartmanı 19. bölüm tamamı izle.

MASUMLAR APARTMANI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamı 19. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünün ilk fragman yayınlandı.

APARTMANDA MUTLULUK VAR

Masumlar Apartmanı 19. bölüm finalinde Derenoğlu ailesinin evine gelen İnci, pek hoş karşılanmamıştı. Yayınlanan 20. bölüm fragmanında ise Safiye ve Gülben'in, İnci'ye verdiği temizlik eğitimlerinin meyve verdiğini görüyoruz. Büyük bir heyecanla izlenen Safiye ve Naci aşkında ise durumlar iyi gözüküyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ayrılık kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman, abisinin ilişkisi için okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında birbirlerine söyledikleri şeyler her ikisinin de canını yakar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için Esat'tan yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalasa da değişen bir şey olmaz. Evdeki düzeni ve hayatını eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, annesinden yardım ister.

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege'nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman'ı şoke eder. Ancak Ege'nin sonraki hamlesi Neriman'ı yıkar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru'ya son isteğini söyler.