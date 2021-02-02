Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamı 20. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünün ilk fragman yayınlandı.

Masumlar Apartmanı 19. bölüm finalinde Derenoğlu ailesinin evine gelen İnci, pek hoş karşılanmamıştı. Yayınlanan 20. bölüm fragmanında ise Safiye ve Gülben'in, İnci'ye verdiği temizlik eğitimlerinin meyve verdiğini görüyoruz. Büyük bir heyecanla izlenen Safiye ve Naci aşkında ise durumlar iyi gözüküyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ayrılık kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman, abisinin ilişkisi için okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında birbirlerine söyledikleri şeyler her ikisinin de canını yakar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için Esat'tan yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalasa da değişen bir şey olmaz. Evdeki düzeni ve hayatını eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, annesinden yardım ister.

MASUMLAR APARTMANI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...