Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti!
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Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti!

30.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:32
Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti!

Dram ve psikolojik türündeki dizi 16. bölümü ile 29 Aralık tarihinde yayınlandı. Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti!

Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Detaylar haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur. Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

16. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı, 17. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Salı akşamları saat 20.00'da TRT ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu Han Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir

Ezgi Mola Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

Gizem Katmer Neriman Derenoğlu

Metin Çoşkun Hikmet Derenoğlu

Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu

Tansel Öngel Naci

Atilla Şendil Memduh

Emir Özden Ege Özdemir

Mert Asutay Haluk Özdemir

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