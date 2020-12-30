Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti!
Dram ve psikolojik türündeki dizi 16. bölümü ile 29 Aralık tarihinde yayınlandı. Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti!
Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Detaylar haberimizde.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur. Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
16. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı, 17. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Salı akşamları saat 20.00'da TRT ekranlarında yayınlanmaktadır.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Birkan Sokullu Han Derenoğlu
Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir
Ezgi Mola Safiye Derenoğlu
Merve Dizdar Gülben Derenoğlu
Gizem Katmer Neriman Derenoğlu
Metin Çoşkun Hikmet Derenoğlu
Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu
Tansel Öngel Naci
Atilla Şendil Memduh
Emir Özden Ege Özdemir
Mert Asutay Haluk Özdemir