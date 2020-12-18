Masumlar Apartmanı 15. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılan dizi Masumlar Apartmanı 15. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı hangi gün?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Salı günleri yayınlanan ve vazgeçilmez yapımlar arasına giren Masumlar Apartmanı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI!

Ezgi Mola,

Birkan Sokullu,

Merve Dizdar,

Farah Zeynep Abdullah

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar. İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar. Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye'yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye'ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!