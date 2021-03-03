Masumiyet İrem kimdir? Deniz Işın kimdir? Masumiyet İrem kaç yaşında?

FOX ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet ilk bölümü beğeni topladı. Peki, Masumiyet İrem kimdir? Deniz Işın kimdir? Masumiyet İrem kaç yaşında?

MASUMİYET İREM KİMDİR?

FOX ekranlarında yayınlanan Masumiyet Masumiyet İrem kimdir? Deniz Işın kimdir? Masumiyet İrem kaç yaşında? Masumiyet dizisi İrem karakterini başarılı isim Deniz Işın canlandırmakta.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın 28 Mayıs 1992 İzmir'de doğmuştur, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.