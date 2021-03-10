Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet'in nerede çekildiği merak edildi. Peki, Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Masumiyet konusu ne? Masumiyet dizisi oyuncuları kimler?

Masumiyet dizisinin nerede çekildiği merak edildi. Ekranların beğenilen dizisi Masumiyet hangi şehirde çekiliyor? Hangi ilçede çekimleri yapılıyor? Detaylar haberimizde.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni başlayan Masumiyet dizisi Kocaeli ilinde çekiliyor. Dizinin çoğu sahnesi Gebze, İzmit, Kandıra, Derince, Kartepe, Gölcük vb. gibi Kocaeli'nin ilçelerinde çekilmektedir.

FOX TV ekranlarında bu akşam başlayan Masumiyet dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken Masumiyet dizisi hakkında en merak edilen sorulardan biri de Masumiyet nerede çekiliyor sorusu oldu. Masumiyet dizisinin çekimleri çoğunlukla Kocaeli'de gerçekleşiyor. Kocaeli'ne bağlı Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçeler dizinin çekimleri için kullanılıyor.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar - Hale Ilgaz

Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

Deniz Çakır - Bahar Yüksel

Tolga Güleç - Timur Yüksel

İlayda Alişan - Ela Yüksel

Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

Deniz Işın - İrem Orhun

Asena Tuğal - Banu Kaya

Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz

Selen Uçer - Yelda Demirci

Asena Keskinci - Hande Hancı

Neslihan Arslan

Rüçhan Çalışkur - Gülizar Yüksel

Alayça Öztürk - Neva Hancı

Kimya Gökçe Aytaç - Asu Ilgaz

Gizem Ergün - Emel Yüksel

Ozan Kaya Oktu - Umut Demirci

Adin Külçe

Almina Günaydın

Sevgi Temel

Burcu Derya

Ata Keskin