Masumiyet 6. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! Masumiyet 6. bölüm izle

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MASUMİYET 5. bölüm FULL İZLE!

Masumiyet dizisi FOX TV ekranlarında 5. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 5. bölümün ardından şimdi de Masumiyet 6. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet 6. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMİYET 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMİYET 5. BÖLÜM İZLE

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MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

OYUNCULAR: