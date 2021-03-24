Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:43
Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Masumiyet'un 6. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale'nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır.Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer.Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale'nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 21:47:06. #1.14#
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