Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle!
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Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle!

03.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:01
Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle!

Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle!

Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX Masumiyet 2. bölüm full izle!

MASUMİYET 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

2. bölümü ile 3 Mart Çarşamba günü yayınlanan Masumiyet 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

MASUMİYET 2. BÖLÜM İZLE!

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