Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den 'aldatılma' itirafı
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Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den 'aldatılma' itirafı

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den 'aldatılma' itirafı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve İlayda Alişan ile birlikte rol aldığı Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, üstü kapalı bir şekilde yıllar önce aldatıldığını itiraf etti. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan ve İlker'i Serkay Tütüncü, Onedio'da sevenlerinden gelen sorularını yanıtladılar.

"ALDATILMAK SORUN DEĞİL"

Serkay Tütüncü, "Diziniz aldatılma üzerine. Siz hiç aldatıldınız mı?" sorusuna "İlişkimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani" cevabını vererek sevenlerini şaşırttı.

Tütüncü'nün bu itirafı sonrası, "Böylesine yakışıklı bir oyuncu nasıl aldatılır?" ve "Bence bir yanlışı vardı" yorumları yapıldı.

Aynı soru İlayda Alişan'a da yöneltildi. Güzel oyuncu, "Aldatıldım mı inanın hiç bilmiyorum. Aldatıldıysam da haberim yok. Umarım aldatılmamışımdır" ifadelerini kullandı.

"TEPKİLER AZALDI

Serkay Tütüncü, dizide kötü karakteri canlandırması nedeniyle sosyal medyada sıkça eleştiriliyordu. Ünlü oyuncu gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi. Tütüncü, "İlk başlarda çok fazla tepki vardı. Son haftalarda tepkiler azaldı" dedi.

Serkay Tütüncü, "Arkadaşlarınızın sizi en çok eleştirdiği yönünüz nedir?" sorusuna, "Savruk olmam sanırım. Malımın kıymetini hiç bilmiyorum. Felsefik bir yerden söylemiyorum bunu ama gerçekten çok değer vermiyorum sanırım, o yüzden böyle. Versem, gözümün önünde tutarım çünkü biliyorum" cevabını verdi.

Masumiyet dizisinde iki kadın arasında kalması hatırlatılan Serkay Tütüncü, "İkinci bir seçenek oluştuysa birinci bitmiştir" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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