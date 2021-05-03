Masum 408. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Masum yeni bölüm fragmanı izle! Masum 407. bölüm izle

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MASUM 408. BÖLÜM ÖZETİ

Shekar Gopi'yle evlenmek istediğini söyleyince Kokila çok öfkelenir ve onu evden kovar. Shekar'ın bu isteği tüm ailenin ona kızmasına sebep olur. Fakat Vidya, böyle bir evliliğin yıllardır kendi içine kapanan annesi için iyi olabileceğini düşünür. Shekar'ın gitmesiyle Gopi için uygun bir doktor arayışına giren Kokila başarısız olur. Gopi'nin hastalanması üzerine daha da endişelenen Kokila Cigar'dan yardım ister. Gopi odasındayken onun odasında yangın çıkar. Gopi'ye bakmak için onun yanına gelen Shekar onu yangından kurtarabilecek mi?

MASUM 408. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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MASUM 407. BÖLÜM İZLE

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MASUM DİZİSİNİN KONUSU

Evlilikleri süresince birçok probleme göğüs geren Ahem ve Gopi'nin romantik öyküsü Masum ile izleyiciye aktarılıyor.

Başrollerini Devoleena Bhattacharjee ve Muhammed Nazım'ın üstlendiği, orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav ile Pawan Kumar'ın oturduğu ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gören Masum, her gün 15.20'de Kanal 7'de…

Birbirlerine kör kütük aşık olan Gopi ve Ahem'in hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine hissettirecek. Gopi'nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Ahem için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi'yi gelini olarak seçer. Ahem, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. İlk başta zorunluluk olan bu evlilik daha sonra her iki genç için de büyük bir aşka dönüşür.