Masum 392. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Masum yeni bölüm fragmanı izle! Masum 391. bölüm izle

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MASUM 391. BÖLÜM FULL İZLE!

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MASUM 392. BÖLÜM ÖZETİ

Gopi sonunda kurtulur ve eve döner. Sona'nın kendilerini kurtardığını söyleyen Gopi onun yeniden Molu'yla evlenmesini ister. Paridi oğlunun Sona'yla evlenmesine karşı çıkar. Gopi Pari'yi ikna etmek için elinden geleni yapar. Fakat Pari, sözleriyle Gopi'nin kalbini kırar. Kokila Pari'ye bencillik ettiğini söyleyince Pari çok içerler. Pari her fırsatta Sona'yı küçük düşürmeye çalışır. Sona Pari'nin kalbini kazanmayı başarabilecek mi?

MASUM 391. BÖLÜM IZLE

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MASUM 391. BÖLÜMDE NE OLDU?

Madu Kokila'yı öldürmek için bıçak çektiğinde Gopi önüne geçer. Kokila yerine kızı Gopi'yi bıçaklayan Madu ne yapacağını şaşırır. Kokila, Gopi ve Sona Madu'nun peşinden gider. Bir uçurumun kenarında duran Madu atlamak üzereyken Gopi onu durdurmaya çalışır. Annesinin kötülüklerine rağmen onu durdurmak isteyen Gopi Madu'yu yakalar. Fakat Madu, onun elinden kurtulur ve uçurumdan düşer. Gopi kanamadan dolayı bir anda bayılır. Hastaneye kaldırılan Gopi kurtulabilecek mi?

MASUM DİZİSİNİN KONUSU

Evlilikleri süresince birçok probleme göğüs geren Ahem ve Gopi'nin romantik öyküsü Masum ile izleyiciye aktarılıyor.

Başrollerini Devoleena Bhattacharjee ve Muhammed Nazım'ın üstlendiği, orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav ile Pawan Kumar'ın oturduğu ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gören Masum, her gün 15.20'de Kanal 7'de…

Birbirlerine kör kütük aşık olan Gopi ve Ahem'in hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine hissettirecek. Gopi'nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Ahem için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi'yi gelini olarak seçer. Ahem, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. İlk başta zorunluluk olan bu evlilik daha sonra her iki genç için de büyük bir aşka dönüşür.

OYUNCULAR

Devoleena Bhattacharjee, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel