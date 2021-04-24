Masum 25 nisan fragmanı izle! Kanal 7 Masum son bölüm full izle!
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Masum 25 nisan fragmanı izle! Kanal 7 Masum son bölüm full izle!

Masum 25 nisan fragmanı izle! Kanal 7 Masum son bölüm full izle!
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masum 25 nisan fragmanı izle! Kanal 7 Masum son bölüm full izle! Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Masum 398. bölüm fragmanı izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masum 25 nisan fragmanı izle! Kanal 7 Masum son bölüm full izle! Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Masum 398. bölüm fragmanı izle!

MASUM SON BÖLÜM ÖZETİ

Gopi ve Kokila mahkemeye giderken Gora'nın hastanede birine kan verdiğini öğrenir. Gora'nın kolay kolay kimseye kan vermeyeceğini bilen Kokila Daram'ın yaşıyor olabileceğini düşünerek hastaneye gider. Hastanede Daram'ı bulamayan Kokila, yeni bir kanıt aramaya başlar. Mira ise Daram'ın ölümünden dolayı kendisini suçlar. Mahkemenin ertelenmesi Ahem ve Gopi'nin Mira için daha çok endişelenmesine sebep olur. Kokila ve Gopi Mira'yı kurtaracak delillere ulaşabilecek mi?

25 NİSAN MASUM DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Masum'da bugün Kokila Daram'ın yaşadığını anlar ve Gora'nın onu sakladığı yeri bulmaya çalışır. Mira'yı kurtaracak delilleri bulmak için çabalayan Kokila başarılı olabilecek mi?

25 NİSAN MASUM FRAGMANI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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