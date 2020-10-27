MastterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? En kolay, lezzetli terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?
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MastterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? En kolay, lezzetli terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?

27.10.2020 21:50 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:54
MastterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? En kolay, lezzetli terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?

Lezzeti ve sağlığa olan faydaları ile bilinen işkembe çorbası nasıl yapılır? MasterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? En kolay, lezzetli terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?

Genellikle sığır işkembesinden yapılan bir çorba. Türkiye'de yapılan işkembe çorbası Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya gibi Balkan ülkelerinde yapılan cinsine çok benzer. Peki, MasterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?

MASTERCHEF İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 kilo iyi temizlenmiş işkembe

7 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

1,5 litre su

4 yemek kaşığı un

sıvı yağ

Terbiyesi için;

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

Yapılışı

İşkembeler bir saat sirkeli suda bekletilir, sonra küp şeklinde doğranır.

45 dakika doğranan işkembeler düdüklü tencerede 1,5 litre suda pişirilir.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur.

Haşladığımız işkembenin soğumuş suyunu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur.

İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır.

15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur.

Çorbayı ocaktan almaya yakın terbiyesi hazırlanır.

Yumurta sarısı yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir.

10 dakika daha kaynamaya bırakılır.

Servis yapacağınız çorbayı kırmızı pul biber ve karabiberle süsleyip servise sunabilirsiniz.

MastterChef terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? En kolay, lezzetli terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?

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