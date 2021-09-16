MasterChef Türkiye'de hafta eleme heyecanının yanı sıra ana kadroya katılacak isim heyecanı da yaşandı. 16 Eylül akşamı yayınlanan bölümün yarışmacılar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Şeflerin en çok beğendiği bir tabağın sahibi ana kadroya katılma hakkı kazandı. Masterhef ana kadroya kim girdi? 16 Eylül Masterchef kim kazandı? 16 Eylül Perşembe Masterchef ana kadroya giren isim kim oldu? Bu bağlamda izleyiciler en çok internette "Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef yeni yarışmacı kimdir? Masterchef Türkiye ana kadrosuna kim dahil oldu? Masterchef'e 16 Eylül kim katıldı? Masterchef Türkiye'ye yeni katılan isim kim? Masterchef Türkiye kim ana kadroya alındı? MasterChef Türkiye' ana kadroya kim katıldı? Mastercher Türkiye'nin yeni yarışmacısı kim? Masterhef ana kadroya kim girdi?" sorularını aratmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında elenen yarışmacının yerine dahil olacak isim...

16 EYLÜL MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Her bölümü büyük bir heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümünde yarışmanın yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün belli oluyor. Ana ürünü en iyi kullanarak MasterChef Türkiye'nin kazanan yemeğini yaparak yedekler arasından ana kadroya gidecek yarışmacı belli oluyor.

MasterChef yedeklerden ana kadroya kimin girdiği henüz belli olmadı. Kazanan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

2. TURDA YARIŞACAK İSİMLER

Samet

Rabia

Araz

Pelin

Merve

İkinci turun ardından bir isim ana kadroya girmeye hak kazanacak.

ANA KADROYA GİREN İSİM : Henüz belli olmadı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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