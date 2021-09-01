Masterclass kim kazandı? Masterchef 1 Eylül Çarşamba Masterclass yarışmasını kazanan kim oldu? Masterclass ödülü ne?

1 Eylül Çarşamba günü Masterchef'te Masterclass yarışması heyecanı yaşanıyor. Masterchef 'te sezonun 2. Masterclass'ı bugün yapıldı. İlk olarak Danilo Şef makarna Masterclass'ı yaptı. Peki, Masterclass 1 Eylül kim kazandı? 1 Eylül Masterchef Masterclass yarışmasını kazanan kim oldu? Masterclass ödülü ne? Masterclass sürpriz ödülü ne oldu? Hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef Türkiye'de 1 Eylül 2021 tarihinde kazanan kim oldu? Masterchef Türkiye'de ikinci MasterClass eğitimi sonrası ödülü kazanan kim oldu? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? MasterClass'ın sürpriz ödülü ne? Hangi yarışmacılar ilk 8 'e kaldı? Yarışmayı kim kazandı? Şükrü mü, Milhan mı, Burcu mu, Sergen mi, Emre mi, Tahsin mi, İbrahim mi, Hamza mı? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF MASTERCLASS 1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KİM KAZANDI?

İlk masterclass'ı Danilo Şef makarna tarihi ile verdi. Masterclass'ın ilk aşamasını kazanan 8 yarışmacı aşağıdaki gibidir.

- Şükrü

- Milhan

- Burcu

- Sergen

- Emre

- Tahsin

- İbrahim

- Hamza

Şimdi baklava yarışına geçilecek. En iyi baklavayı yapan 1 Eylül Çarşamba Masterclass yarışmasının kazananı olacak.

Baklava yarışında ilk 3 isim şöyle:

- İbrahim

- Burcu

- Tahsin

Üç isimden birisi 1 Eylül Masterclass kazananı olacak.

Bu akşamın 3. sü Burcu oldu.

Son 2'ye kalan isimler : İBRAHİM ve TAHSİN

1 EYLÜL MASTERCLASS KAZANAN İSİM : İBRAHİM

Jüriler İbrahim'in yaptığı baklavaların tadını oldukça beğendi. Ayrıca baklava şerbet oranını da çok beğendiler. Buna göre İbrahim günün kazananı oldu ve kahve makinesinin sahibi oldu.

1 EYLÜL MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü masterclass ödülü kahve makinesi oldu. Kazanan yarışmacı kahve makinesinin sahibi olacak.

MASTERCLASS NEDİR?

Master class, belirli bir disiplinin öğrencilerine, o disiplin uzmanı tarafından becerilerin geliştirildiği herhangi bir vesileyle verilen bir sınıf, eğitimdir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bir uygulamanın ya da bilginin, bahsi geçen konunun uzmanı tarafından karşı tarafa verilen eğitimler ışığında, eğitim alan kişinin becerilerinin geliştirilmesidir. Konu hakkında uzman olan kişi, öğrencilerine eğitim verirken; öğrenciler tarafından uygulamalı olarak izlenir ve dinlenir. Öğrenciler uzmanın yönlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda nasıl iş yapacağını öğrenir ve uygular. Ardından uzmanın yorumları ışığında yapılan iş tekrar gözden geçirilir ve mükemmelliğe ulaşana kadar konunun üzerinde durulur.

MASTERCHEF MASTERCLASS'DA NELER OLACAK?

MasterChef'te şefler, MasterClass bölümünde yarışmacılara çeşitli konularda eğitim veriyor. Kesme, pişirme, çeşitli mutfaklara ait yemekler hazırlama ve sunma gibi birçok alanda uzmanlığı olan şefler, yarışmacıları bu alanlarda eğitiyor. Günün sonunda başarılı olan yarışmacılar ödüllendiriliyor. Sebze, et gibi ürünler hakkında püf noktalar paylaşılıyor.