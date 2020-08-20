MasterCheff MasterClass'ı kim kazandı? 20 Ağustos MasterClass ödülü nedir? MasterChef Türkiye 2020'nin 20 Ağustos'ta sevenleri karşısına çıkan bölümde yarışmacılar MasterClass heyecanı içindeydi. 2020 MasterChef'in ilk MasterClass'ını Mehmet Yalçınkaya verdi. Usta şef, ilk olarak estetik, doğru ve hızlı şekilde sebze doğramayı gösterdi. Peki, MasterClass ödülü nedir?

Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından verilen ilk MasterClass'ta yarışmacılar sebzenin yanı sıra deniz mahsülleri ve et kesimini ve temizlemesini de öğrendi. Şefin yarımacılara gösterdiği ayrıntıların hemen sonrasında MasterChef Türkiye yarışanları, öğrendiklerini bir bir uyguladı. İşte, MasterClass'dan detaylar...

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

20 Ağustos'ta yayımlanan 30. bölümde, yarışmacılar heyecan dolu MasterClass eğitimine katıldı. Sebzeler ile başlayan MasterClass, et ürünleri ile devam etti. Sevilen lezzet yarışmasının ilk MasterClass'ını kimin kazandığı henüz kesinleşmedi, ayrıntılar belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEDİR?

İzleyeni ekrana kilitleyen MasterChef'in ilk şef eğitiminde Mehmet Yalçınkaya, MasterClass'ın kazananına profesyonel mutfak ekipmanı hediye edileceğini belirtti. MasterClass'ın ardından en iyi performans sergileyen 4 yarışmacı finalde ter dökecek.

20 Ağustos tarihli MasterClass'ta yarışmacılara bıçak kullanma, kesme, doğrama ve pişirme eğitimleri verildi. Öğrenilenler sebze ve et gibi ürünler üzerinde uygulandı. Aynı zamanda tütsüleme nasıl yapılır, tüm ayrıntıları uygulamalı olarak gösterildi.