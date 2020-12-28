MasterChef zeytinyağlı yemekler! 28 Aralık MasterChef lezzetleri! En kolay, lezzetli zeytinyağlı yemekler!
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MasterChef zeytinyağlı yemekler! 28 Aralık MasterChef lezzetleri! En kolay, lezzetli zeytinyağlı yemekler!

28.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:16
MasterChef zeytinyağlı yemekler! 28 Aralık MasterChef lezzetleri! En kolay, lezzetli zeytinyağlı yemekler!

28 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında zeytinyağlı lezzetler yapılacak. MasterChef zeytinyağlı yemekler! 28 Aralık MasterChef lezzetleri! En kolay, lezzetli zeytinyağlı yemekler!

Hafif ve kolay yapımı ile sevilen MasterChef zeytinyağlı yemekler! 28 Aralık MasterChef lezzetleri! En kolay, lezzetli zeytinyağlı yemekler!

ZEYTİNYAĞLI YEMEKLER

Zeytinyağlı karnabahar yemeği,

Zeytinyağlı enginar

Zeytinyağlı kapuska

Zeytinyağlı pırasa

ZEYTİNYAĞLI KARNABAHAR YEMEĞİ

1 adet orta boy karnabahar

1 adet büyük boy patates

1 adet büyük boy havuç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Tuz, sıvı yağ

3 su bardağına yakın su

1 adet kesme şeker

Yapılışı;

Öncelikle karnabaharları çiceklerine ayıralım.

Havucu, patatesi küp küp doğrayalım.

Kuru soğanı da doğrayıp öncelikle yemek tenceresine koyup yağıyla birlikte hafif pembeleştirelim.

Sırasıyla patatesi, havucu, karnabaharı, salçasını, şekeri, tuz ve suyunu katıp karıştıralım suyu yemeğin üzerini geçecek kadar olsun.

Kaynadıktan sonra altını kısıp sebzeler yumuşayana kadar pişirelim

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