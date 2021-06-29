Masterchef Zeynep Yılmazok kimdir? Zeynep Yılmazok kaç yaşında, nereli?

Masterchef yarışması 2020 sezonunda yarışan ve jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başaran Masterchef Zeynep Yılmazok kimdir? Zeynep Yılmazok kaç yaşında, nereli?

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MASTERCHEF BU SEZON YARIŞMACILARI

Yeni sezona iddialı başlayan Masterchef yarışmasında yeni yeni yarışmacılar belli oluyor. Tüm detayları ile masterchef yarışmacılarını haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Masterchef yarışması haftanın 5 günü yayınlanacak. Çarşamba ve Cuma günü hariç TV8 ekranlarında masterchef yarışması yayınlanacak.

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da bulunan TV8 stüdyolarında Masterchef çekimleri yapılmaktadır. TV8 stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır.

MASTERCHEF ZEYNEP YILMAZOK KİMDİR?

36 yaşında. İşletmeci. Dört çocuk sahibi olan Zeynep, kafe işletmeciliği yapmakta. Masterchef 2020 yarışmacısı Yılmazok, Patlıcan mezesi ile birlikte hamsi kuşu yemeği ile MasterChef Türkiye ilk turunda üç şefin de onayını almayı başardı.