Masterchef Zerda kimdir? Zerda Karagülle kaç yaşında, aslen nerelidir? Masterchef Zerda kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosu için çekişmeli bir mücadele içerisinde olan Zerda Karagülle yedek kadroya katılmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Masterchef Merve kimdir? Merve Karagül kaç yaşında, aslen nerelidir? Masterchef Merve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin 13 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde son ikiye kalan isimler arasında yer alan Zerda Karagülle ile ilgili vatandaşlar "Masterchef Zerda kimdir? Zerda Karagülle kaç yaşında, aslen nerelidir? Masterchef Zerda kaç yaşında?" sorularını aratmaktadır. İşte Zerda Karagülle ile ilgili detaylar..

MASTERCHEF ZERDA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Zerda Karagülle 18 yaşında. İstanbul'da yaşayan Zerda aslen Ardahanlı. Lise son sınıf öğrencisi olan MasterChef Zerda oldukça iddialı. Genç yaşına rağmen tecrübesi olan yarışmacı, şefleri etkilemek istiyor.

ZERDA KARAGÜLLE ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda son 2'ye kalan isimler arasında yer alan Zerda yedek MasterChef Türkiye yedek kadrosuna katıldı. Masterchef ana kadroya şimdilik giremedi. Ancak MasterChef Türkiye'de en az bir kaç hafta daha devam etme hakkı kazandı.