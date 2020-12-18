MasterChef yılbaşı özel programı konukları kimler? Kimler MasterChef yılbaşında olucak?
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MasterChef yılbaşı özel programı konukları kimler? Kimler MasterChef yılbaşında olucak?

18.12.2020 00:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:32
MasterChef yılbaşı özel programı konukları kimler? Kimler MasterChef yılbaşında olucak?

Her sene TV 8 ekranlarında yılbaşı özel programı için O Ses Türkiye programı için düzenlemeler yapılırdı. Bu yıl MasterChef yarışmasında yılbaşı öze programı yapılacak. MasterChef yılbaşı özel programı konukları kimler? Kimler MasterChef yılbaşında olucak?

Acun Ilıcalı her sene birbirinden değerli konukları ile eğlenceli program hazırlıyor. Bu yıl MasterChef yılbaşı özel programı konukları kimler? Kimler MasterChef yılbaşında olucak?

MASTERCHEF YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Bu yıl MasterChef yarışması yılbaşı özel programına hazırlanıyor. Konukları henüz açıklanmadı.

2019 O SES YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Her sene sevilen sporcularında yer aldığı O Ses Türkiye yılbaşında bu sene de sporculara yer ayıracak. Beşiktaş'ın çok konuşulan kalecisi Lorius Karius sahnede şarkı söyleyecek. Ayrıca Fenerbahçeli Max Kruse ve Hakem Fırat Aydınus programda yer alacak.

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