MasterChef yeni bölümleri nerede çekildi? MasterChef nerede ve ne zaman çekildi?

MasterChef Türkiye 29 Ekim Cumhhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de çekilen özel bölümü ile ekra karşısında olacak! MasterChef yeni bölümleri nerede çekildi? MasterChef nerede ve ne zaman çekildi?