Masterchef yeni bölüm saat kaçta? 7 Kasım Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor?

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MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın Cuma Cumartesi hariç haftanın tüm günleri akşam saat 20:00'da ekranlara geliyor. Bu akşam saat 20.00'de yayın akışında yer almakta.

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 Ailecek Şaşkınız

Özet: Babasından devraldığı şirketi yönetmekte zorlanan Ferhat ve arkadaşı Gökhan'ın yaşadığı komik olaylar...

20:00 Masterchef Türkiye

Özet: Yemek yapma konusunda iddialı olan yarışmacılar Türkiye'nin Masterchef'i olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

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