MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye kim elendi?

MasterChef Türkiye 92. bölüm fragmanı yayımlandı. Ekrana gelen son bölümde, MasterChef yarışmasına veda eden ismin ardından kaptanlar seçildi ve yeni takımlar belirlendi. Peki, MasterChef ne zaman?

MasterChef yarışması kaptanlık düellosu heyecanı ile 2 Kasım'da izleyici karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takımın mücadele edeceği 92. yeni bölüm için nefesler tutuldu. Pazartesi yayımlanan bölümde kaptanlar ve takımlar netleşti. Yeni bölümde ise her iki takım da ödül oyunu için kıyasıya yarışacak. İşte, detaylar...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 92. yeni bölüm ile Salı akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. Yarışmaya ise ödül oyunu damga vuracak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Final tabağını en iyi şekilde yapmaya çalışan Tanya ve Uğur karşı karşıya geldi. MasterChef'e veda eden isim şeflerin verdiği oylama sonrası Tanya oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

Mavi takım kaptanı : Emir

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru