MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye kim elendi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye kim elendi?

03.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:26

MasterChef Türkiye 92. bölüm fragmanı yayımlandı. Ekrana gelen son bölümde, MasterChef yarışmasına veda eden ismin ardından kaptanlar seçildi ve yeni takımlar belirlendi. Peki, MasterChef ne zaman?

MasterChef yarışması kaptanlık düellosu heyecanı ile 2 Kasım'da izleyici karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takımın mücadele edeceği 92. yeni bölüm için nefesler tutuldu. Pazartesi yayımlanan bölümde kaptanlar ve takımlar netleşti. Yeni bölümde ise her iki takım da ödül oyunu için kıyasıya yarışacak. İşte, detaylar...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 92. yeni bölüm ile Salı akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. Yarışmaya ise ödül oyunu damga vuracak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Final tabağını en iyi şekilde yapmaya çalışan Tanya ve Uğur karşı karşıya geldi. MasterChef'e veda eden isim şeflerin verdiği oylama sonrası Tanya oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

Mavi takım kaptanı : Emir

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye kim elendi?

İlgili Haberler

MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı
Masterchef bugün var mı, ne zaman saat kaçta? 26 Ekim Masterchef fragmanı izle | 86. Masterchef fragmanı
MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle!
MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Şevket Çoruh İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Adem Ljajic Gökhan Gönül Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye kim elendi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 12:27:06. #1.15#
title