Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef bu hafta yok mu?
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Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef bu hafta yok mu?

Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef bu hafta yok mu?
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MasterChef lezzet yarışması, haftanın beş günü ekranda izleyici karşısına çıkıyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüri olarak yer aldığı MasterChef yarışma programı yeni bölümleri ile TV yayın akışında yer almadı. MasterChef yeni bölümü ne zaman? Peki, Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef bu hafta yok mu?

MasterChef lezzet yarışması, haftanın beş günü ekranda izleyici karşısına çıkıyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüri olarak yer aldığı MasterChef yarışma programı yeni bölümleri ile TV yayın akışında yer almadı. MasterChef yeni bölümü ne zaman? Peki, Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef bu hafta yok mu? İşte detaylar haberimizde…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmet, Somer ve Danilo şefin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef yarışması bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla ekrana bir süre ara verecek. Yarışma programı bayramın ardından yeni bölümleri ile izleyici ile olacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kurban Bayramı sonunda ekrandaki yerini alacak olan MasterChef, 25 Temmuz Pazar akşamı yeniden heyecan yaratacak.

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