MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef son bölüm özeti!
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MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef son bölüm özeti!

07.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:19
MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef son bölüm özeti!

MasterChef yeni bölüm izle MasterChef son bölüm özeti! MasterChef son 6 yarışmacı! MasterChef son bölüm özeti!

Birbirinden lezzetli yemeklerle izleyici hem eğlendiren hem de bilgilendiren MasterChef yarışması yeni bölüm izle MasterChef son bölüm özeti! MasterChef son 6 yarışmacı! MasterChef son bölüm özeti!

MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı yendi. Haliyle kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Eray ve Serhat arasında geçem yarışı Eray kazandı. Son eleme adayı Ebru oldu. Eleme adaylarından 6 Aralık Masterchef yarışmasına Ebru veda etti.

MASTERCHEF SON YARIŞMACILARI

Eray,

Serhat,

Emir,

Sefa,

Barbaros,

Özgül

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MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef bölüm izle!
MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef bölüm izle!
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