MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef son bölüm özeti!

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MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı yendi. Haliyle kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Eray ve Serhat arasında geçem yarışı Eray kazandı. Son eleme adayı Ebru oldu. Eleme adaylarından 6 Aralık Masterchef yarışmasına Ebru veda etti.

MASTERCHEF SON YARIŞMACILARI

Eray,

Serhat,

Emir,

Sefa,

Barbaros,

Özgül