MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef finalistleri! MasterChef finali ne zaman?
02.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:14
Son 2 yarışmacısı kalan MasterChef Türkiye yarışmasında finale 1 adım kaldı. MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef finalistleri! MasterChef finali ne zaman?
2020 MasterCheg-f şampiyonunun belli olacağı yarışma MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef finalistleri! MasterChef finali ne zaman?
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ
Masterchef Türkiye yarışmasında finale son bir adım kaldı. 2 Ocak tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında finale artı puan almak için kıyasıya rekabet olacak.
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef 2020 şampiyonun belli olacağı final 3 Ocak Pazar akşamı, saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanacak. Canlı yayın ile açıklanacak MasterChef 1.'si büyük merak ile bekleniyor.
MASTERCHEF FİNALİSTLERİ
Barbaros
Serhat