MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!

MasterChef her bölümü ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Peki, MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragmanı izle!

MasterChef her bölümü ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Peki, MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragmanı izle!

1 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşandı ve bir kişi daha 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kazanan isim Eray oldu.

3 ARALIK MASTERCHEF YENİ BÖLÜM ENGELLİLER GÜNÜ

Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar, 3 Aralık Engelliler günü için yemek yapacak. Detayları haberimizden öğrenebilirisiniz.