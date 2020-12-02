MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragman izle!
02.12.2020 00:34 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:40
MasterChef her bölümü ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Peki, MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragmanı izle!
MasterChef her bölümü ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Peki, MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 3 Aralık MasterChef fragmanı izle!
MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
1 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te bu akşam büyük ödül heyecanı yaşandı ve bir kişi daha 25 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kazanan isim Eray oldu.
3 ARALIK MASTERCHEF YENİ BÖLÜM ENGELLİLER GÜNÜ
Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar, 3 Aralık Engelliler günü için yemek yapacak. Detayları haberimizden öğrenebilirisiniz.