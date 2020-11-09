MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 9 Kasım menüsü nedir?
09.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:36
96. bölümü ile Pazartesi günü ekrana gelecek. MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 9 Kasım menüsü nedir?
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
9 Kasım MasterChef 96. bölümü saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yayınlanacak. Peki MasterChef 96. bölümünde neler olacak? Furkan'ın elenmesi ile birlikte yakın arkadaşları üzüntülü. Bugün yayınlanacak bölümde en iyi çiğ köfteyi yapan kişi dokunulmazlığı kazanacak.
ASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Masterchef'te 3 kişi arasından 1. tabak Uğur'unki seçildi. Buna göre geriye Barbaros ve Furkan'ın tabakları kaldı.Şeflerin kararıyla Barbaros 2. seçildi. Yarışmaya veda eden isim Furkan oldu.