MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 9 Kasım menüsü nedir?
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MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 9 Kasım menüsü nedir?

09.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:36
MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 9 Kasım menüsü nedir?

96. bölümü ile Pazartesi günü ekrana gelecek. MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 9 Kasım menüsü nedir?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

9 Kasım MasterChef 96. bölümü saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yayınlanacak. Peki MasterChef 96. bölümünde neler olacak? Furkan'ın elenmesi ile birlikte yakın arkadaşları üzüntülü. Bugün yayınlanacak bölümde en iyi çiğ köfteyi yapan kişi dokunulmazlığı kazanacak.

ASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te 3 kişi arasından 1. tabak Uğur'unki seçildi. Buna göre geriye Barbaros ve Furkan'ın tabakları kaldı.Şeflerin kararıyla Barbaros 2. seçildi. Yarışmaya veda eden isim Furkan oldu.

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