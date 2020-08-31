MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümünde neler olacak? 31 Ağustos MasterChef fragmanı izle! MasterChef Türkiye yarışmasında dün gerçekleşen eleme gecesinde elenen isim Berk oldu. 2020 MasterChef 31 Ağustos fragmanında neler olacak? Yeni bölümde yarışmacılar hangi lezzet yapılacak? 31 Ağustos MasterChef yarışmasına kim katıldı?

30 Ağustos tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında son 3 kişi perde pilavı tarifi ile jüri karşısına çıktı. Elenen isim Berk oldu. Berk elendikten sonra neler olacak? MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Yeni bölüm fragmanında Gülşah ve Emir arsında ipler geriliyor. Emir, Gülşah'ın sinsi olduğunu dile getiriyor. İkili arasındaki tartışmaya diğer yarışmacılarda katılınca tartışma büyüyor. MASTERCHEF YARIŞMASINA KİM KATILDI? Yeni bölüm fragmanında izlediğimiz ve yarışmacıların şaşırdığı bir isim katıldı. Berker Başmanav MasterChef Türkiye yarışmasına katılan isim oldu. MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜNDE HANGİ LEZZET YAPILACAK? Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurma, yarın MasterChef yarışmasında olacak? Yarışmacıların çeşit çeşit hazırlayacağı lezzette dondurma ön planda olacak