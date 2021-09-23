Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye 75. bölüm fragmanı izle! 23 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle!

Masterchef Türkiye 75. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 23 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 23 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 75. bölümünde MasterChef Türkiye İsveç konsolosluğuna konuk oluyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak ve dokunulmazlık oyunu sonrası potada yer alacak son iki isim belli olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle bu akşam 20.00'de TV8'de.

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MASTERCHEF TÜRKİYE 75. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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