MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef bölüm izle!
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MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef bölüm izle!

03.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:28
MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef bölüm izle!

3 Aralık MasterChef yarışmasında Engelliler Günü'ne özel yemekler yapılacak. Peki, MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yemekleri! 3 Aralık MasterChef bölüm izle!

MasterChef Türkiye'de neler oldu? 30 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı kim? MasterChef yarışması hakkında tüm merak edilenler haberimizdedir.

MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!

MasterChef son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Yarışmacılar çeşitli ciğer tarifleri ile 25.000 TL ödülün sahibi oldu. Kırmızı ve mavi takım birlikte yarıştılar ve kazanan Eray oldu.

30 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Özgül kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Eray belirledi.

Mavi takım kaptanı: Özgül

Kırmızı takım kaptanı: Eray

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi Takım kadrosu:

Özgül,

Barbaros,

Emir,

Sefa

Kırmızı Takım kadrosu:

Eray,

Ebru,

Serhat

MASTERCHEF İZLE!

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