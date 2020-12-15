MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! 15 Aralık MasterChef! MasterChef eleme adayı kim oldu?
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MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! 15 Aralık MasterChef! MasterChef eleme adayı kim oldu?

15.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:31
MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! 15 Aralık MasterChef! MasterChef eleme adayı kim oldu?

Son 5 yarışmacı kalan MasterChef yarışmasında neler oldu? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! 15 Aralık MasterChef! MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü yayınlanan yarışmada finale az zaman kaldı.MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! 15 Aralık MasterChef! MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!

MasterChef son yayınlanan bölümünde yarışmacıların yakınları ile birlikte hazırladıkları yiyecekler bölüme damga vurdu. Kazanan yarışmacı dokunulmazlık yarışına 5 dakika önce başlayabilecek. Bu yarışmayı nişanlısı ile oynayan Serhat kazandı. İlk eleme adayı ise Eray oldu.

15 ARALIK MASTERCHEF

Bugün yayınlanacak MasterChef yarışmasında Mehmet Şef'in memleketi Bolu'da yarışma devam edecek. Bolu lezzetleri ile güzel doğa manzarası ekrana yansıyacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:31:24. #1.15#
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