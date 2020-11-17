Masterchef yeni bölüm canlı izle! Masterchef'te bugün neler olacak?
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Masterchef yeni bölüm canlı izle! Masterchef'te bugün neler olacak?

17.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:27
Masterchef yeni bölüm canlı izle! Masterchef'te bugün neler olacak?

Televizyon ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef bugün var mı? Masterchef bugün menü nedir? gibi sorular aranıyor. Masterchef Türkiye 2020 hakkında merak edilenleri ve soruların cevaplarını sizler için derledik. Masterchef'te bugün neler olacak? Masterchef bu hafta kim elendi? 16 Kasım Masterchef yemekleri!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2020 izleyicilerin beğenisini topluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta?MasterChef2020 yeni bölüm fragmanı izle! TV8 yayın akışı!

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2020 bugün saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

MASTERCHEF'TE NE OLDU?

MasterChef'te dün akşam mavi takım kaptanı belli oldu ve takımlar belirlendi!

15 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Dün akşam ekranlara gelen MasterChef programında elenen isim Esra oldu.

MASTERCHEF FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Salı günü oynanacak oyun tamamen bir ödül oyunu olacak. Böylece her hafta oynanacak bir ödül oyunu oynanacak. Salı günlerinin artık bir ödül oyunu günü olacağını söyleyen Somer Şef, diğer günlerin aynı olacağını söyledi.

Diğer günlerde ise takım oyunu oynanacak ve her gün bir aday çıkacak.

Takım oyunlarından sonra bireysel dokunulmazlık oynanacak ve sonrasında yeniden aday belli olacak.

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