Masterchef yeni bölüm canlı izle! 22 Kasım Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef dokunulmazlık alan isimler kimler?

Masterchef eleme adayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 21 Kasım'da yayınlanan Masterchef'te yarışmacılar Bursa'da yemekleri yaptılar. Bugün ise ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilirdi. Peki 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu?

Masterchef eleme adayları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayını belirledi. Peki 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Kasım Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip Kırmızı takım, kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Serhat oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'in ikinci eleme adayı Ayyüce oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı ise Uğur olmuştu.

MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

MasterChef'te haftanın eleme adaylarından biri olan Uğur diskalifiye oldu. Diskalifiye olma sebebini ise Acun Ilıcalı açıkladı.