MasterChef yemekleri: Siste ördek nedir? Siste ördek nasıl yapılır?

Masterchef'de bugün, 25 ekim'de eleme oyunu heyecanı yaşanıyor. Bu eleme oyunu gecesinde ise şefler yarışmacılarıdan, siste ördek yapmalarını istedi. Peki, siste ördek nedir? siste ördek nasıl yapılır?

Siste Ördek dünya mutfağına ait oldukça ilginç bir yemek. Zahmetli gibi dursa da şefler tarafından elegan mutfaklarda oldukça sıklıkla tercih ediliyor.

MALZEMELER

2 çorba kaşığı sirke

1 adet orta boy ördek

4 çorba kaşığı soya sosu

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Ördeğin deri kısmı güzelce alındıktan sonra dışına her tarafına tuz sürülür. Soğanlar rendelenir, soya sosu sirke ve soğan karıştırılır. Tuz sürülen her yere sürülür. 1,5 saat bekletilir ve daha sonra 200 derecede ısıtılmış fırına koyulur. 45 dakika kadar piştikten sonra çıkarılır folyoya sarılır ve tekrar 45 dakika sürede pişirilir. Daha sonra sunuma hazırdır. Afiyet olsun! İSminin siste denmesinin sebebi ise ördeğin pişirilditen sonra tütsülenmesi ile alakalıdır.

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