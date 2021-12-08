Masterchef yemekleri! Şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır? Şeker pare tarifi nedir?

Şekerpare tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz şekerpare tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

ŞEKERPARE TATLISI MALZEMELERİ

hamuru için:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı irmik

1/2 su bardağı şeker

1 yumurta

125 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Fındıklar

şurubu için:

2 su bardağı şeker

2ve 1/2 bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

ŞEKERPARE TATLISI NASIL YAPILIR?

Tarifin üç kuralı vardır: Şurup yapmak, kurabiyeleri pişirmek ve bu ikisini birleştirmek.

İlk önce şurubu hazırlayın.

Bir tencereye su ve şeker dökün. Kaynayana kadar ısıtın. Doğru kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Bir kenara koyun ve tamamen soğumasını bekleyin.

Profesyonel İpucu: Kurabiyeler sıcakken şurubun soğuk olduğundan emin olun.

İkincisi, kurabiyeleri yapın.

Her şey yolunda olana ve yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar tereyağı, un, irmik, şeker, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın.

Bir çorba kaşığı hamur seçin ve toplar halinde yuvarlayın. Pişirildiklerinde kabaracakları için aralarında yeterince boşluk bırakarak hafifçe yağlanmış bir fırın tepsisine koyun.

Fındıkları üstlerine hafifçe bastırarak yerleştirin.

25 dakika veya altın olana kadar fırında pişirin.

Üçüncüsü, kurabiyeleri şurupla birleştirin.

Kurabiyeler hala sıcakken şurubu dökün. Her parçaya bir kepçe ile dökünüz. Kurabiye suyu emene kadar bekleyin. Siyah çay ile servis edebilirsiniz.

Not : Bu malzemelerden 50 parça yapıyorum ama diğer yarısını buzdolabına koyarken 25 tanesinin üzerine şurubu dökün. Beklenmedik misafirim olduğunda sadece şurubu hazırlıyorum ve soğuk kurabiyelerin üzerine sıcak olarak döküp onlara lezzetli şekerpare servis ediyorum. Şekerpare için kurabiyelerin üzerine şurup dökülmesi kuralını unutmayın. Kurabiyeler sıcaksa şurup soğuk veya tam tersi olmalıdır.

ŞEKERPARE TATLISI TARİFİ, YAPILIŞI

Şekerpare kurabiyelerin üzerine koymadan önce şerbeti soğuması gerektiğinden önce şurubu yapmakla başlayın.

Bir tencereye su ve şeker dökün. Kaynayana kadar ısıtın. Doğru kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Bir kenara koyun ve çerezleri hazırlamaya başlayın.

Tereyağı, un, irmik, şeker, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. İyice yoğurun.

Fırını önceden 180 ° C'de ısıtın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Pişirildiklerinde kabaracakları için aralarında yeterli boşluk bırakarak yağlı bir fırın tepsisine koyun.

Fındıkları üstlerine hafifçe bastırarak yerleştirin. Altın rengi olana kadar 25 dakika fırında pişirin.

Kurabiyeler hala sıcakken şurubu dökün. Her parçaya bir kepçe ile dökünüz. Kurabiye suyu emene kadar bekleyin.

Çay ile servis edebilirsiniz.

ŞEKERPARE TATLISININ PÜF NOKTALARI

Bu kurabiyeler şurup olmadan iyi donar. Böylece kurabiyelerin yarısını tamamen soğuduktan sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Bunları şeker peyniri tatlısı haline getirmek istediğinizde önce eritin. Şurubu hazırlayın, sıcak şurubu soğuk kurabiyelerin üzerine dökün ve şurubu emmelerine izin verin.

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