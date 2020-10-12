Masterchef yemekleri! Sarımsaklı yoğurt tarifi! En güzel sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef yemekleri! Sarımsaklı yoğurt tarifi! En güzel sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

12.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:27
Masterchef yemekleri! Sarımsaklı yoğurt tarifi! En güzel sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün kaptanlar etli lahana sarması ve sarımsaklı yoğurt ile düello yapıyor. Vatandaşlar sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır onu araştırıyor. Peki sarımsaklı yoğurt tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır? Tüm detaylar sizlerle...

Masterchef Türkiye sarımsaklı yoğurt ile gündeme geldi. En güzel sarımsaklı yoğurt yemeği tarifini araştıran vatandaşlar internetten aratma yapıyor. Sizler için en güzel sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır onu anlatacağız.

SARIMSAKLI YOĞURT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Sarımsak

Yoğurt

SARIMSAKLI YOĞURT NASIL YAPILIR?/ SARIMSAKLI YOĞURT TARİFİ

Öncelikle sarımsağın kabuklarını soyuyoruz ve yoğurdun içerisine rendeliyoruz.

Ardından güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Dilerseniz bir miktar tuz da atabilirsiniz.

Afiyet olsun...

SARIMSAKLI YOĞURT NERELERDE KULLANILIR?

Sarımsaklı yoğurt birçok şeyin yanına gitmektedir. Masterchef'te bugün şefler etli lahana sarmasının yanına sarımsaklı yoğurt da istediler. Örneğin lahanaların yanına sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz. Makarnalara, mantılara aynı şekilde katılabilir.

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