Masterchef yemekleri! Sarımsaklı yoğurt tarifi! En güzel sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün kaptanlar etli lahana sarması ve sarımsaklı yoğurt ile düello yapıyor. Vatandaşlar sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır onu araştırıyor. Peki sarımsaklı yoğurt tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Sarımsaklı yoğurt nasıl yapılır? Tüm detaylar sizlerle...