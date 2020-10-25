MasterChef yemekleri: Safranlı Risotto nedir? Safranlı Risott nasıl yapılır?

Masterchef'de bugün, 25 ekim'de eleme oyunu heyecanı yaşanıyor. Bu eleme oyunu gecesinde ise şefler yarışmacılarıdan, safranlı risotto yapmalarını istedi. Peki, Safranlı Risotto nedir? Safranlı Risott nasıl yapılır?