Masterchef yemekleri: Patlıcan Orta tarifi nedir? Patlıcan Orta malzemeleri nelerdir? Patlıcan Orta Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Patlıcan Orta yapıldı. Peki Patlıcan Orta nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Patlıcan Orta yapacaklar. Peki Patlıcan Orta tarifi nedir? Patlıcan Orta Malzemeleri nelerdir? Patlıcan Orta Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Patlıcan Orta yapıldı. Peki Patlıcan Orta nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Patlıcan Orta yapacaklar. Patlıcan Orta ekmek tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Patlıcan Orta Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

PATLICAN ORTA MALZEMELERİ

300-500 gram kemikli et

3-4 orta boy patlıcan

1 domates

1 soğan

2 biber

Salça

Tereyağı

Pul biber

Tuz

PATLICAN ORTA YAPILIŞI

Öncelikle kemikli eti 20 dakika düdüklüde haşladım. Bu sırada patlıcanları çizgili soyup, tuzlu suda beklettim. Eti düdüklüden başka bir kaba alıp biber ve soğanı doğrayıp tereyağı ile kavurdum. Ardından domates, salça tuz ve pul biberi ekledim.

Sonra eti kemiğinden ayırdım fazla yer kaplamasın diye ve et ile patlıcanı düdüklüye ekledim.

Son olarak göz kararı et suyunu da ekleyip düdüklüyü kapattım. 1 saat piştikten sonra yemeye hazır hale geldi.