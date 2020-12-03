Masterchef yemekleri: Meat Pie tarifi nedir? Avusturalya'ya özgü Meat Pie malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?
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Masterchef yemekleri: Meat Pie tarifi nedir? Avusturalya'ya özgü Meat Pie malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

03.12.2020 23:20 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:30
Masterchef yemekleri: Meat Pie tarifi nedir? Avusturalya'ya özgü Meat Pie malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchefte bu hafta Meat Pie yapıldı. Peki 3 Aralık Engelliler Günü'nde bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacaklar. Bireysel dokunlmazlık oyunu için Avusturalya lezzeti olan Meat Pie'yi yapacaklar. Peki Meat Pie tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchefte bu hafta Avustralya yemeği olan bir etli hamur karışık malzemeli Meat Pie yapıldı. Peki 3 Aralık Engelliler Günü'nde bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacaklar. Bireysel dokunulmazlık oyunu için Avusturalya lezzeti olan Meat Pie'yi yapacaklar. Peki Meat Pie tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEAT PİE MALZEMELERİ

Milföy Hamuru İçin Malzmeler

4 su bardağı un

2kaşık sıvıyağ

1 su bardağı(200 gr) soğuk su

tuz

1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

Açmak için:

bir miktar un

300 gr margarin

Masterchef yemekleri: Meat Pie tarifi nedir? Avusturalya'ya özgü Meat Pie malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

MEAT PİE YAPILIŞI

Un, yağ, tuz, sirke ve suyla kulak memesinden daha yumuşak bir hamur yapın. Hamuru uzatıp kopararak kuvvetlice yoğurun. Üzerine nemli bez örtün. 20 dakika dinlendirin.

Hamuru ortası kalın, kenarları ince olarak dört köşe açın. 300 gr yağı merdaneyle bastırarak biraz inceltin. Hamurun ortasına koyup kenarlarını bohça katlar gibi üzerine kapatın. Altını ve üstünü unlayarak bir parmak kalınlığında uzunlamasına açın ve üçe katlayın. Tekrar aksi yönde uzunlamasına açıp üçe katlayın. Nemli bez altında 30 dakika dinlendirin. Bu aşamada hamuru buzdolabında dinlendirmeniz daha iyi olacaktır, özellikle hava sıcaksa mutlaka buzdolabına kaldırın.

Hamuru üçüncü kez 1 cm incelikte açıp yine üçe katlayın. 20 dakika bekletin.-mümkünse buzdolabı/ Dördüncü kez açtığınızda cüzdan gibi dörde katlayın,. Tekrar 20 dakika dinlendirin.

Hamuru son kez yarım cm incelikte açın; Bu aşamadan sonra bu hamuru dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Milföy kullanacağınız her yerde bu hamuru güvenle kullanabilirsiniz.

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