Masterchef yemekleri! Masterchef Urfa dürüm tarifi! Urfa dürüm nasıl yapılır? Urfa dürüm tarifi nedir?

Urfa dürüm tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz Adana dürümtarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

URFA KEBAP MALZEMELERİ

1 kg az yağlı kıyma

50 gr çekilmiş kuyruk yağı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz biber

URFA KEBAP NASIL YAPILIR?

Soğan ve sarımsak rendelenir.

Tüm malzemeler derin bir kap içerisinde karıştırıp yoğurun.

10 dk boyunca yoğurun.

Hazırladığınız harcı parçalara bölerek şişlere uzun şekilde el ile yapıştırın.

Bir mangalda, yağlı kağıtta fırında ya da bir tavada kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

Urfa Kebap Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Eti zırhtan geçirirseniz daha iyi bir kıvam yakalanır.

Yoğurma işlemi uzun sürmezse harç tam olarak kıvamlanmaz ve şişte durmaz.

Harcı buzdolabında 30 dk dinlendirirseniz daha oturmuş bir lezzet yakalarsınız.

Sıcak tava ya da mangalda pişirmek etin içindeki suyu korur.

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